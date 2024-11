Disco und Jugendtreff: Was sich Kinder und Jugendliche für ihre Freizeit wünschen

Mehr Partys in Arendsee

Arendsee. - Bei einem Jugendforum konnten Mädchen und Jungen deutlich sagen, was ihnen in der Einheitsgemeinde unter den Nägeln brennt. Damit den Schriftstücken mit Ergebnissen nicht das Gleiche passiert wie einigen Konzepten, die in der Schublade landeten, bekam der Nachwuchs nun erneut das Wort.