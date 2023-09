Kleinstadt-Beschaulichkeit, Urlaubsfreuden und Naturgenuss: Damit wird der Luftkurort Arendsee vor allem in Verbindung gebracht. Doch zur Vergangenheit gehört auch ein Teil der Heimatgeschichte, der für Abscheu und schaurigen Grusel sorgt.

Friedlich und ruhig präsentiert sich die Blaue Pele: Doch an den Uferbereichen haben sich auch dramatische Szenen abgespielt.

Arendsee - Der ehrenamtliche Stadtchronist Eckehard Schwarz hält vor allem Vorträge zum Kurwesen und der Stadtentwicklung. Im Haus des Gastes gab er nun aber nicht ohne Grund den Rat, man sollte Details zu diesem Thema nicht unbedingt vor dem Schlafengehen lesen.

Die Senioren der Volkssolidarität, die auch Gäste zum aktuellen Vortrag eingeladen hatten, schreckte dies nicht ab. Denn Hexenprozesse und die damit verbundenen brutalen Folgen gehören nun mal genauso zur Stadtgeschichte wie die schönen Seiten.

Informativ brachte Eckehard Schwarz Details näher. Genau nachvollziehbar, da erstaunlich viele Schriftstücke dazu erhalten sind, ist zum Beispiel ein Hexenprozess – und der wohl letzte mit Verurteilung innerhalb der Altmark – aus dem Jahr 1687.

Eckehard Schwarz interessiert die Stadtgeschichte von Arendsee sehr. Foto: Christian Ziems

Drei Frauen, die in Heiligenfelde lebten, wurden angeklagt, mit dem Teufel im Bunde zu sein. Vollzogen wurde das Ganze aber in Arendsee. Und dies ähnelte einem Volksfest, wie der Stadtchronist herausfand. Er recherchierte mit weiteren Heimatfreunden drei Jahre. Sie hatten den Blick auf die gesamte Altmark. In dieser Region sind bislang 52 Fälle bekannt.

Zurück nach Arendsee und ins Jahr 1687: Die Drei wurden mit einem Leiterwagen durch den Ort gefahren, dahinter viele Schaulustige. Diese verfolgten auch das Schicksal. Eine Frau wurde enthauptet und außerhalb der Heiligenfelder Ringmauer des Friedhofs beerdigt. Die anderen beiden kamen auf einen Scheiterhaufen, der aus Stroh und Kiefernstücken bestand. Es ist sogar bekannt, wo sich dieser befand. „So geschehen auf dem Köppenberge vor Arendsee“, wurde überliefert. Von diesem ist aber heutzutage nichts mehr zu sehen. Scheiterhaufen wurden dort aufgeschüttet, wo Gestiener und Seehäuser Straße ineinander übergehen (gegenüber dem kommunalen Friedhof).

Die Einheimischen trugen vor Jahrhunderten Erde ab. Denn dass dort angebliche Hexen verbrannt wurden, war ihnen nicht geheuer. Die Erde unter dem Scheiterhaufen brachten sie zum Arendsee. Dort wurde alles ins Wasser gekippt. Direkt in der Blauen Perle starben auch Frauen, die ebenfalls der Hexerei angeklagt waren. Und zwar in einem Sack und gefesselt.

Freispruch für Kloster-Vorsteherin

Aber warum gab es diese Gräueltaten überhaupt? Früher konnten sich Menschen vieles nicht erklären und suchten Schuldige – zum Beispiel wenn das Wetter ständig schlecht war. Hinzu kam, dass manche Frauen – aber auch Männer wurden angeklagt – durch den Verzehr von bestimmten Pilzen/Beeren wie von Sinnen waren. Der Teufel hatte daran Schuld, so die Überzeugung der früheren Einwohner. Schnell wurde Einheimischen dies unterstellt. Entscheidungen im Zusammenhang eines Prozesses konnten aber nicht alleine in Arendsee getroffen werden.

Anweisungen kamen aus Frankfurt/Oder. Dies ging soweit, dass sogar gesagt wurde, wie fest Daumenschrauben zu sitzen haben. Damit sollten die Angeklagten davon überzeugt werden, angebliche Mitstreiter zu verraten.

Es gab auch Freisprüche. So kam eine Domina (Vorsteherin des Klosters) trotz Anklage glimpflich davon. Der Vorwurf: Sie habe Menschen geholfen, gesundheitliche Leiden mit Kräutern zu mildern. Und dies könne ja keinesfalls mit rechten Dingen zugehen. In der Seestadt gab es zwischen 1548 und 1687 sechs Prozesse wegen Hexerei und Zauberei.