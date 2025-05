ZILLY. - Die längere Etappe der Schachtarbeiten glaubte der Zillyer Badförderverein eigentlich hinter sich gelassen zu haben. Doch in der Vorbereitung dieser Saison musste er noch einmal ran, um einen defekten Schieber der Wasserleitung zu erneuern, wie Vereinsvorsitzende Karina Saalfeld berichtete. Das ist nun ebenso erledigt wie der jährliche frische Farbanstrich der Wasserbecken. Die drei Becken für Schwimmer, Nichtschwimmer und Kleinkinder sind bereits seit Mitte Mai gefüllt und somit bereit für den Saisonstart am Sonntag, 1. Juni - dem Kindertag.

Es sind gefühlt tausend kleine Dinge, die in den Wochen vor dem Badebetrieb erledigt werden mussten. Drei große Arbeitseinsätze habe es dabei gegeben, berichtete Karina Saalfeld. Wobei zum Auftakt die örtliche Feuerwehr in Aktion trat, um die Becken auszuspritzen. Danach alte Farbe abkratzen und Schadstellen ausbessern. „Das Bad ist 56 Jahre alt, da macht man keine neuen Becken mehr draus.“

Und doch stapelt die Vorsitzende etwas tief, denn Zillys Freibadanlage gilt als Geheimtipp. In den knapp zwölf Jahren, seit sich der Verein gegründet hat, um das zur Schließung stehende Bad von der Stadt Osterwieck zu übernehmen, ist hier viel bewegt worden. Seit 2019 ist eine zweite Generation an der Vereinsspitze tätig und kann weiterhin auf eine breite Unterstützung der Einwohnerschaft und der Firmen bauen.

„Die Hilfe im Ort ist wirklich toll.“ 90 Familien, sagte Karina Saalfeld, seien Mitglieder im Verein. Im vorigen Jahr habe sich ein Grünteam gefunden. Ein weiteres Team kassiere den Eintritt. Über 20 Frauen (und nun auch ein Mann) – die Küchenfeen – leisten die Arbeit im Kiosk, um die Gäste zu bewirten. „Ohne den Kiosk würde das Bad nicht laufen“, unterstrich die Vorsitzende. Dessen Einnahmen würden mit dafür benötigt, um all die Kosten für Wasser, Strom, Chemie und vieles mehr bestreiten zu können. Dass in einem Badverein alle alles ehrenamtlich erledigen, ist die andere Grundlage für den Erfolg. Karina Saalfeld freut sich aber besonders darüber, dass Jüngere wie Ältere hier Hand in Hand arbeiten.

„Nachdem wir jahrelang geschachtet haben, können wir nun etwas fürs Auge tun“, berichtete sie weiter. Voriges Jahr wurde eine Edelstahltreppe im Becken installiert, der den Einstieg ins Wasser bequemer macht. Sitzgelegenheiten und neue Tischtennisplatten kamen hinzu. In der Küche wird das Arbeiten durch eine Absaugung angenehmer. Ein größeres Vorhaben soll nach Saisonende angegangen werden: die Sanierung der Sanitäranlagen sowie neue Fenster. Dafür sind bereits Leader-Fördermittel bewilligt worden.

Angesichts des „Papierkriegs“, der damit verbunden ist, ist Karina Saalfeld der Stadtverwaltung dankbar, dass sie das Vorhaben übernommen hat.

Doch erst einmal sollen nun die Badefreuden im Mittelpunkt stehen. Zum Kindertag werden die Mädchen und Jungen freien Eintritt erhalten. Und wer von ihnen noch nicht schwimmen kann, darf es ab 7. Juni lernen. Dann soll ein Seepferdchen-Kurs beginnen.

Öffnungszeiten der Saison sind montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und an den Wochenenden von 12 bis 19 Uhr, während der Schulferien dann täglich von 12 bis 20 Uhr. Abgesichert wird der bis Ende August geplante Badebetrieb von einem Pool aus zehn Rettungsschwimmern.

Eintritt kostet für Kinder 1,50 Euro und Erwachsene 3,50 Euro, ab 18 Uhr ist der Besuch ermäßigt möglich. Außerdem werden Zehnerkarten angeboten für 12 Euro (Kinder) und 30 Euro (Erwachsene).

Mehrere Veranstaltungen sind geplant. Zum Auftakt am 1. Juni der Kindertag mit Wasserspielen, Hüpfburgen, Schatzsuche und weiteren Überraschungen. Am 21. Juni grassiert das Discofieber, am 12. Juli folgt eine Ibiza-Party und am 16. August ein Volleyballturnier. Auch zum Saisonabschluss, je nach Witterung Ende August oder Anfang September, soll gefeiert werden.