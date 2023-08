Die Mehrzahl der Gebäude in der Einheitsgemeinde Arendsee ist bewohnt und gepflegt. Trotzdem sorgen die Ruinen oftmals für mehr Aufmerksamkeit. Dies hängt mit der exponierten Lage, schönen Erinnerungen an frühere Zeiten sowie langsamem Abriss zusammen.

Das obere Geschoss der Hausruine an der Mühlenstraße wurde abgetragen.

Arendsee - 96 leerstehende Gebäude gibt es innerhalb der Einheitsgemeinde Arendsee. Dies hatte die IGZ BIC Altmark GmbH im Auftrag der Kommune ermittelt. Eines der Objekte sorgt derzeit für viel Kopfschütteln in der Bevölkerung.

Und zwar die Hausruine an der Mühlen-/Friedensstraße/Hohe Warthe. Nachrichten wie „Die obere Wand neigt sich immer mehr in Richtung Straße, das ist ja lebensgefährlich“ und „Jetzt hängt sogar schon die Gardine raus und flattert im Wind“ erreichten die Volksstimme. Als dann eine Baufirma anrückte, herrschte kurz die Hoffnung, alles werde weggenommen. Doch weit gefehlt: Nur der obere Bereich wurde abgetragen und ins Innere gelegt.

Wird das gesamte Gebäude abgerissen?

Der Landkreis äußerte sich auf Nachfrage dazu. „Der Abbruch des Obergeschosses wurde dem Eigentümer bereits im Jahr 2021 aufgegeben. Da der Anordnung nicht nachgekommen wurde und sich der Zustand des Gebäudes weiter verschlechterte, wurde die Sicherung im Auftrag des Altmarkkreises Salzwedel ausgeführt“, heißt es vom Presseteam und weiter: „Die entstandenen Kosten werden dem Eigentümer in Rechnung gestellt.“ Der jetzige Zustand, der nicht gerade ein positives Luftkurort-Image fördert, bleibt aber erstmal so. Denn Priorität habe allein die Frage, ob das Objekt ein Unfallrisiko darstellt. Dies sei aktuell nicht der Fall. „Sollten von dem Gebäude künftig wieder Gefahren ausgehen, sind situationsbedingt weitere Sicherungsmaßnahmen anzuordnen“, heißt es abschließend.

Die Kommune schätzt den aktuellen Zustand eines anderen Objektes als Gefahr ein. Die Ruine Wasserturm auf dem alten Bahnhofsgelände ist frei zugänglich und zum Abenteuergelände für Kinder/Jugendliche geworden. Die Verwaltung hat das Kreis-Bauordnungsamt gebeten, Druck auf die Deutsche Bahn auszuüben.

Dort wo einst gefeiert wurde, wuchert Gras

Nur noch zugewucherte Haufen mit einigen Bauteilen sind von einer einst legendären Feierstätte übrig geblieben. Fröhliche Gemütlichkeit herrscht im früheren Schützenhaus schon lange nicht mehr. Das Gebäude stand nahe der Zufahrtsstraße, auf dem jährlich tausende Gäste unterwegs sind, die zum Kinder- und Jugenderholungszentrum, dem Ferienland oder dem Jugendwaldheim möchten. Sie sehen nur noch Reste früherer Bauschönheit und wundern sich darum, warum sich Mauerteile im Wald befinden. Sie können nicht wissen, dass dort einst ein Schießstand genutzt wurde. Weitere Ruinen der Region sind auch in den Dörfern zu finden. So eine alte Betriebsstätte nahe Schrampe, die als Lost Place (vergessener Ort) gilt.

Dass das Ende einer Nutzungsart nicht gleich mit Verfall einhergehen muss, lässt sich an zwei aktuellen Beispielen deutlich machen. Auf dem Konsum-Holz-Gelände werden keine Möbel mehr produziert. Unter der Regie von Sancho Müller existieren dort stattdessen eine Kampfsportschule und eine Heuschreckenzucht. Ein Freizeitbereich – unter anderem mit Quad-Strecke – wird aufgebaut.

Ein alter altmärkischer Bauernhof in Vissum wurde zum Anlaufpunkt für Erholungssuchende. Jana Kusick und Christian Laase schufen in Form eines Familienunternehmens ein ökologisches Retreat Hotel mit Schlafmöglichkeiten in Tipis und Jurten.