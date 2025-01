Verwaltung und Kommunalpolitik blicken bei der weiteren Entwicklung des Luftkurortes auf eine Wiese an der Lüchower Straße in Arendsee. Probleme mit Wasser sind bislang jedoch nicht gelöst.

Für Eigenheime Bauland gesucht: Arendseer Wiese rückt in den Fokus

Arendsee. - Ein Entwicklungsdetail taucht in den Diskussionen um die Bebauungspläne für die Wiese an der Salzwedeler Straße meist eher am Rande auf und hat doch Bedeutung. Denn Kritiker des Edeka-Vorhabens verweisen auf fehlende Bauplätze.