Das Arendseer Kinder- und Jugenderholungszentrum ist bekannt dafür, den Gästen immer wieder neue Angebote zu machen. Aktuell geht es aber vor allem darum, den Betrieb strukturell für die Zukunft zu rüsten.

Von Christian Ziems 03.09.2025, 15:25
Das Küchenteam freut sich auf noch bessere Arbeitsbedingungen.
Das Küchenteam freut sich auf noch bessere Arbeitsbedingungen.

Arendsee. - Die Zahl der Ferienfreizeiten nimmt ab. Dafür werden die Klassenfahrten wieder mehr. Emsiges Urlaubertreiben belebt das Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) aber weiter. Neben dem Alltagsgeschäft wird an der Zukunft der Einrichtung gearbeitet.