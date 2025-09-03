Sonnenenergie und Küchenabluft nutzen Für Urlauber: Wie sich ein Arendseer Unternehmen in Sachen Energie aufstellt

Das Arendseer Kinder- und Jugenderholungszentrum ist bekannt dafür, den Gästen immer wieder neue Angebote zu machen. Aktuell geht es aber vor allem darum, den Betrieb strukturell für die Zukunft zu rüsten.