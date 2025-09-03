Sonnenenergie und Küchenabluft nutzen Für Urlauber: Wie sich ein Arendseer Unternehmen in Sachen Energie aufstellt
Das Arendseer Kinder- und Jugenderholungszentrum ist bekannt dafür, den Gästen immer wieder neue Angebote zu machen. Aktuell geht es aber vor allem darum, den Betrieb strukturell für die Zukunft zu rüsten.
03.09.2025, 15:25
Arendsee. - Die Zahl der Ferienfreizeiten nimmt ab. Dafür werden die Klassenfahrten wieder mehr. Emsiges Urlaubertreiben belebt das Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) aber weiter. Neben dem Alltagsgeschäft wird an der Zukunft der Einrichtung gearbeitet.