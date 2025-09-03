Heimatfest Wolmirsleben Dorfkinder wissen gern zu feiern
03.09.2025, 18:00
Wolmirsleben - Das Wolmirslebener Erdbeerfest und das Treckerfest sind gerade erst vorbei, da war im Dorf schon wieder was los. Dieses Mal wurde auf dem Festplatz an der Hauptstraße das Heimatfest ganz groß gefeiert. Das hatten die Gemeinde und die Vereine gemeinsam auf die Beine gestellt.