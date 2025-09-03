Das Wolmirslebener Erdbeerfest und das Treckerfest sind gerade erst vorbei, da wurde in Wolmirsleben schon wieder gefeiert. Ein Heimatfest.

Für die Kinder war die Fahrt auf den beiden Karussells des Staßfurter Schaustellerbetriebes Gabi Weisheit wohl das schönste Erlebnis beim Heimatfest auf dem Festplatz in Wolmirsleben.

Wolmirsleben - Das Wolmirslebener Erdbeerfest und das Treckerfest sind gerade erst vorbei, da war im Dorf schon wieder was los. Dieses Mal wurde auf dem Festplatz an der Hauptstraße das Heimatfest ganz groß gefeiert. Das hatten die Gemeinde und die Vereine gemeinsam auf die Beine gestellt.