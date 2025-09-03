Dietmar Schmidt aus Haldensleben ist querschnittsgelähmt. Mithilfe eines Exoskelettes kann er seine Beine wieder in Bewegung bringen. Die Krankenkasse stellte sich quer, das 160.000 Euro teure Gerät zu bezahlen - ein Gericht gab ihm jedoch Recht. Mehrmals pro Woche trainiert Dietmar Schmidt - mit buchstäblich spürbaren Erfolgen.

Ein Urteil, das bewegt: Wie ein querschnittsgelähmter Haldensleber dank Exoskelett neue Hoffnung schöpft

Mit Willenskraft und Hightech zurück ins Leben

Mithilfe eines sogenannten Exoskeletts kann Dietmar Schmidt aus Haldensleben seine Beine wieder in Bewegung bringen. Mehrmals pro Woche absolviert er ein anstrengendes Training.

Haldensleben - Dietmar Schmidt streicht leicht über seinen Oberschenkel. „Es fühlt sich an, als wäre das Bein eingeschlafen, aber kurz vorm Wachwerden“, versucht er das Gefühl in seinen Beinen zu beschreiben. Inzwischen könne er diese zarten Berührungen wieder spüren, sagt der Haldensleber.