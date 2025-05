Erneuerbare Energie für soziale Projekte In Arendseer Kitas und Grundschulen kostenlos essen: Wie Windkraft und Sonnenergie dabei helfen

Die Einheitsgemeinde Arendsee legt auch mit Blick auf Photovoltaik Einnahmen offen. Die Finanzquelle wird in Zukunft noch stärker sprudeln. Was dies für Vorhaben wie kostenfreies Essen in Kindertagesstätten bedeutet.