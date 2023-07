Arendsee - Nach dem Strandfest ist vor dem Lichterfest: Aus der Bleiche wird für zwei Tage ein Ort, an dem mehrere Generationen unterhalten werden.

Dafür sorgt Mike Wenzel mit seinem Team. Er organisiert das Lichterfest in seiner Freizeit und möchte daran genauso wie an der Wiese am See festhalten. Das Ambiente sowie die Größe des Areals seien ideal. Während sich andere Veranstalter auf Grund des höheren organisatorischen Aufwands von der Fläche verabschiedet haben, bleibt der Arendseer dabei. „Ja, es müssen Toilettenwagen geholt werden, aber dies ist nicht schlimm. Außerdem haben die Schausteller jede Menge Erfahrung mit solchen Plätzen“, betont Mike Wenzel. Der Aufbau hat begonnen. Besucher können zum Beispiel ein Kinderkarussell und eine Kettenattraktion nutzen.

Wir bieten jede Menge Kinderanimation und Spaß an. Mike Wenzel

Los geht es am Freitag, 28. Juli, um 17 Uhr. Der Abend dient mit Musik praktisch als Vorbereitung für den Sonnabend, 29. Juli. Die Schausteller sind ab nachmittags aktiv, das Programm beginnt um 17 Uhr. „Wir bieten jede Menge Kinderanimation und Spaß an“, betont der Organisator. Dazu gehört gemeinsames Tanzen. DJ werden den ganzen Abend für Musik, die mehrere Generationen anspricht, sorgen. Händler sind ebenfalls vor Ort, genauso wie der Sportverein Arendsee mit zwei Bierwagen.

Im Dunkeln sollen mehrere Höhepunkte dem Namen Lichterfest gerecht werden. Dazu gehört Tanzen mit LED-Kostümen. Außerdem wird es eine Laser- sowie Feuershow geben. Mike Wenzel ist wichtig, dass Familien eine schöne Zeit am Arendsee erleben und das Angebot genießen.

Nach dem Lichterfest am kommenden Wochenende ist aber noch nicht Schluss. Denn eine Woche später, am Sonnabend, 5. (ab 17 Uhr) und Sonntag, 6. August (ab 8 Uhr), werden Yogatage mit verschiedenden Kursen geboten. Treffpunkt ist das Strandbad. Der familiäre Charakter steht im Vordergrund.

Aus meiner Sicht kann es 2024 eine Neuauflage geben. Norman Witych

Dies trifft auch auf das jüngste Strandfest zu – eine über 100-jährige Tradition, die in den vergangenen Jahren auf Eis lag. Veranstaltungsprofi Norman Witych, der maßgeblich an der Organisation beteiligt war, schätzt den Neustart als gelungen ein: „Aus meiner Sicht kann es 2024 eine Neuauflage geben.“

Er hob die gute Stimmung, das generationsübergreifende Feiern und die starke Resonanz, insbesondere der Einheimischen, hervor. Für ihn überraschend kamen auch Ältere zur abendlichen Beachparty, die durch DJ-Musik sowie Breakdance geprägt war. Die mit Lichterketten beleuchteten Seitenstege des Strandbades kamen ebenfalls gut an. Im nächsten Jahr könnte die dann wohl fertige Plattform ebenfalls gestaltet werden.

Feuershows gehören fest zum Arendseer Lichterfest. Diese wird es auch am kommenden Wochenende geben. Hinzu kommen eine Laser-Aufführung sowie Überraschungen mit Kleidungen, an die LED-Lichter angebracht wurden. Archivfoto: Eckehard Schwarz

Ganz perfekt lief der Tag aber nicht, wie Norman Witych kritisch anmerkt. So hätten die Toiletten besser beschildert werden müssen. Dies sei aber kein Grund, auf ein Strandfest 2024 zu verzichten.

Die Luftkurort Arendsee GmbH, die das Strandbad betreibt, zeigt sich für weitere Veranstaltungen dieser Art ebenfalls offen. Geschäftsführerin Claudia Schulz berichte davon, dass auch Ortsfremde angereist waren. Sie kamen extra für die Party in den Luftkurort und schliefen auf dem ebenfalls kommunalen Campingplatz Am See.

Damit auf dem Areal nicht zu viel von der Musik zu hören war, wurde die Strandbadbühne im Bereich des Sanitärgebäudes platziert. Das Haus „schluckte“ einiges. Zudem schallte die Musik auf das Wasser der Blauen Perle. Claudia Schulz sprach von rund 1200 Gästen, die Strandfest sowie Beachparty nutzten.