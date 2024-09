Zum ersten Mal in der 19. jährigen Kartoffeltagsgeschichte in Neulingen flogen nicht nur Bonbons aus Helmut Dobersteins Wunder-Maschine, sondern auch Luftballons.

Neulingen. - Kartoffeln und Kuchen, Kaltgetränke und Kaffee bestimmten am Sonnabend den 19. Kartoffeltag in Neulingen. Autos mit Anhängern fuhren auf Petra Krauses Hof vor, um sich mit den frisch gerodeten Erdäpfeln für die nächsten Wochen und Monate einzudecken: Heiß begehrt war die mehlige Traditionsknolle Adretta, die Annemarie und Florian Czinzoll, Christian Vogt, Detlef Müller und Petra Krause vom Verein De Dörpstroat in die Autos trugen. „Aber auch die neue Sorte Jule, festkochend, fand ihre Liebhaber“, so die Akteure.

Auch zum Verkosten gab es die gelben Köstlichkeiten aus der Erde: Als Auflauf bei Gudrun und Frank Pichottki, als Suppe oder Puffer auf dem Landhof bei Christa Ringkamp und Kalle Müller. Traktoren verschiedener Jahrgänge standen in einer kleinen Technikausstellung. Dort führte Hagen Weiß den historischen Mähbinder von 1935 vor. Und Lennard Weiß drehte die Kurbel am Getreidereiniger.

Im Dorfgemeinschaftshaus gab es neben den leckeren Kuchen eine Sortenstraße zu bestaunen, die Lisa Freimann organisiert hatte. Ihre Mitstreiter in Neulingen, Genzien, Höwisch und Wohlenberg hatten neue und alte Kartoffelsorten angebaut. Die standen in Körbchen und mit einer Beschreibung zu Wachstum, Beschaffenheit und Geschmack bereit. Darunter die rotschaligen Laura und Rosara, die neue Sorte Anuschka und die traditionelle Bintje. „So berauschend waren die Erträge nicht - Schnecken und Wühlmäuse setzten einigen arg zu“, so Lisa Freimann.

Annemarie Czinzoll (auf dem Wagen) und Christian Vogt (rechts) luden für Rita Eberlein aus Lohne einen Sack der festkochenden Kartoffelsorte Jule ab. Foto: Helga Räßler

Sonst sei die diesjährige Ernte von Adretta und Jule gut ausgefallen, schätzte Vereinschefin Christel Tiemann ein. Sie lud schon mal zum nächsten Kartoffeltag ein, der als Jubiläumsfest zum 20. Mal am 20. September 2025 stattfinden soll. „Und zur Feier des Jahrestages bitten wir dann unsere Gäste wieder auf den Festplatz am alten Bahnhof mit Schauroden und Treckerparade“, erklärte sie. An Ständen mit Flohmarktartikeln, Honig oder Keramik gab es großes Interesse, auch an den Trödelwaren auf dem Hof bei Schatzsucher Andreas Haut.

Die Attraktion für die Kinder war die Bonbonwurfmaschine von Helmut Doberstein. Diesmal hatte er sich etwas Besonderes einfallen lassen: Zur Überraschung aller flogen statt der Süßigkeiten bunte Luftballons aus dem Trichter durch die Luft.