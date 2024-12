Bordstein wieder in Aktion: Nach zweieinhalb Jahren Pause rockte die Klädener Band den Kaffeegarten am Arendsee.

Arendsee/hz - Die in der Region legendäre Band Bordstein läutet schon traditionell das musikalische Jahresende in Sachen Live-Auftritte in Charlys Kaffeegarten ein. Dort gastiert die Klädener Gruppe auch Ende 2024. Und zwar am Freitag, 27. Dezember. Wer sich nach den Schlemmereien über die Weihnachtsfeiertage mal wieder so richtig tanzend bewegen möchte, der ist dort richtig.

Der Kaffeegarten nimmt genauso eine legendäre Stellung wie Bordstein ein. Er ist mehr als ein Raum für Musik, sondern bietet Gelegenheit, um alte Konzert-Bekannte mal wieder zu sehen und gemeinsam fröhliche Rockstunden zu erleben. Die Musiker mit Frontmann Karsten Döpelheuer sind für ihren Sound bekannt. Kein Wunder, denn die Gruppe besteht seit über 40 Jahren. Die Männer wollen gemeinsam mit ihrem Publikum rocken. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Karten können direkt vor Ort erworben werden.