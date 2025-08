Der 6. Yoga-Tag rund um Charlys Cafégarten in Arendsee lockt viele Teilnehmer an. Entspannung, Wohlbefinden und heilsame Erfahrungen stehen im Mittelpunkt.

Arendsee. - Lachend starteten die Teilnehmer am 6. Yoga-Tag am Arendsee in ihr Wochenende: Im Cafégarten entführte sie Yogalehrerin und Schauspielcoach Ines Wilk Ekim in die Entspannung voller Belastungsfreiheit und Lachen. Sie kennt Arendsee noch aus Kindheitsferientagen und nahm den Kontakt zum Verein Rund um den See auf, verriet die Aschersleberin, die mit ihrer Tochter zum ersten Mal beim Yogatag dabei war.