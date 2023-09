Nun kommt Bewegung in die Causa Grundschule Fleetmark: Nach Informationen der Volksstimme ist Rettung in Sicht. Offenbar bekommen die beiden verbliebenen Lehrkräfte Unterstützung aus anderen Schulen.

Lehrerausfall an Schule nahe Arendsee: Pädagogen aus anderen Bildungsstätten helfen

Bildung in der Altmark

An der Grundschule Fleetmark soll wieder Ruhe einkehren..

Fleetmark - Die dunklen Wolken über der Fleetmarker Grundschule könnten bald verschwinden. Nach Informationen der Volksstimme gibt es Hilfsangebote für die gebeutelte Bildungseinrichtung.

„Es ist alles gerettet“, sagt Arendsees Grundschulleiterin Carina Schmidt auf Nachfrage. Worte, die bei den beiden verbliebenen Lehrkräften in Fleetmark Balsam für die Seele sein dürften. Und auch für die Eltern der 76 Schüler. Die Fleetmarker Grundschule ist allenfalls noch in einer Art Notbetrieb, da zwei Lehrerinnen krank sind und nur noch zwei weitere und eine pädagogische Mitarbeiter bemüht sind, so etwas wie einen Alltag für ihre Schützlinge zu gewährleisten.

Das wiederum hat zur Folge, dass Klassen zusammengelegt werden mussten, um die Kinder überhaupt noch betreuen zu können. Von adäquaten Unterricht kann keine Rede mehr sein, wie Eltern der Volksstimme erzählen. Wie beispielsweise Tina Franz, deren neunjähriger Sohn Jakob die Schule besucht. „Er hat ja nicht einmal einen Stundenplan“, klagte die 40-Jährige gegenüber der Volksstimme. Lerndefizite seien die Folge. Das sagt auch Elternsprecherin Stephanie Hollands: „Die Situation ist eine Katastrophe, wir brauchen dringend Hilfe vom Landesschulamt.“ Die Fähigkeiten der Kinder in Deutsch, Englisch und Mathematik würden leiden.

Mit einem Flyer in WhatsApp-Gruppen wird auf die prekäre Lage in Fleetmark aufmerksam gemacht. Foto: Christian Ziems

In WhatsApp-Gruppen wird unterdessen nach Hilfe gesucht. „Die Kinder der 4. Klasse suchen Lehrer für Mathe, Deutsch, Englisch“, ist dort zu lesen: „Ihre Klassenlehrerin ist erkrankt.“ Nichts wird unversucht gelassen, Hilfe für die Schule zu bekommen. Diese wiederum erwartet Arendsees Bürgermeister Norman Klebe aus Halle. „Das Landesschulamt muss seine Hausaufgaben machen“, so seine Forderung. Es könne nicht sein, dass eine Lehrkraft aus Arendsee nach Salzwedel abgezogen werde, während in Fleetmark eine prekäre Notlage herrsche.

Das Landesschulamt wiederum hatte im Gespräch mit der Volksstimme die Perver Grundschule in der Kreisstadt ins Spiel gebracht. Doch dort war man von dem Vorstoß weniger begeistert, wie Schulleiterin Angela Ritter-Hundt erzählte. Denn die Salzwedeler Einrichtung plage sich selbst mit Lehrermangel. Von Minus 64 Unterrichtsstunden ist dort die Rede.

Nun aber scheint Hilfe greifbar zu werden. Denn nach Informationen der Volksstimme soll neben der Arendseer Grundschule noch ein Hilfsangebot aus der frisch sanierten Bildungseinrichtung aus Pretzier bestehen. Arendsees Stadtoberhaupt zeigt sich erleichtert. Er habe erfahren, dass Lehrerinnen aus der Grundschule Arendsee zum Beispiel in Mathematik und Englisch aushelfen würden. Klebe beäugt die Arbeit des Landesschulamtes trotzdem kritisch. Die Probleme hätten sich angedeutet. Erst durch die Berichterstattung sei reagiert worden.