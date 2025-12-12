Die Sonne macht sich rar, Weihnachtsschmuck ist dafür reichlich vorhanden. Ein abendlicher Spaziergang durch den Luftkurort hebt die Stimmung.

Lichterglanz trotzt Wetter: Wo in Arendsee Weihnachtsfreude kostenlos entdeckt werden kann

Vom Baum bis zum Schneemann

Die Weihnachtsdekoration auf der Minigolfanlage ist sehr vielfältig – von klein bis groß.

Arendsee. - Das trübe Wetter drückt aktuell bei etlichen Menschen die Stimmung. Doch ein Rundgang in der vermeintlichen Dunkelheit kann die Vorfreude auf Weihnachten wecken. Denn Licht hat der Luftkurort derzeit reichlich zu bieten.