Die Sonne macht sich rar, Weihnachtsschmuck ist dafür reichlich vorhanden. Ein abendlicher Spaziergang durch den Luftkurort hebt die Stimmung.

Von Christian Ziems Aktualisiert: 12.12.2025, 15:00
Die Weihnachtsdekoration auf der Minigolfanlage ist sehr vielfältig – von klein bis groß. Foto: Christian Ziems

Arendsee. - Das trübe Wetter drückt aktuell bei etlichen Menschen die Stimmung. Doch ein Rundgang in der vermeintlichen Dunkelheit kann die Vorfreude auf Weihnachten wecken. Denn Licht hat der Luftkurort derzeit reichlich zu bieten.