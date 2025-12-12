Die beiden neuen Beauftragten der Einheitsgemeinde Klötze sprachen mit den Verantwortlichen aus den Ortschaften über die zukünftige Zusammenarbeit.

Für die Senioren in der Einheitsgemeinde Klötze soll es in Zukunft mehr Angebote für Treffen und Ausflüge geben.

Klötze. - Die Seniorenarbeit in der Einheitsgemeinde Klötze soll deutlich verbessert werden. Das ist das Ergebnis der ersten Zusammenkunft mit den beiden Seniorenbeauftragten Jacqueline Pfefferkorn und Carola Schmidt im Rathaus. Dazu hatten die beiden Ehrenamtlichen nicht nur Bürgermeister Alexander Kleine und die zuständige Rathaus-Mitarbeiterin, Vanessa Fröhlich, eingeladen. Auch die Seniorenverantwortlichen aus den Ortschaften waren in die Stadtverwaltung gekommen, um über die Zukunft zu reden. Der Einladung folgten die Verantwortlichen aus Trippigleben, Kusey, Schwiesau, Quarnebeck, Jahrstedt, Steimke, Neuendorf, Dönitz und Klötze.