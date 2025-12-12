Kurz vor Weihnachten spricht Gerwischs Ex-Bürgermeisterin Karla Michalski über Heiligabend, ihr liebstes Geschenk, die aktuelle Politik und warum sie der Umbenennung des Horts in Gerwisch nur unter Schmerz zustimmte.

Zum Kaffee bei Karla Michalski: So feiert die bekannte Ex-Bürgermeisterin Weihnachten in Gerwisch

Gerwisch - Drei Jahrzehnte prägte Karla Michalski die Geschicke in Gerwisch und der Gemeinde Biederitz. Mit der Volksstimme hat sie bei einem Kaffee über ihr Ausscheiden gesprochen, über Weihnachten, ihr liebstes Geschenk von vor 70 Jahren, die Lokalpolitik und warum sie der Umbenennung des Horts zu ihren Ehren nur unter Schmerzen zugestimmt hat.