Arendsee. - Wie bekommen Firmen Hilfe, und an wenn sollten sie sich wenden? Um diese doppelte Frage ging es während des jüngsten Wirtschaftsausschusses. Dabei kam Dr. Robert Franke, Geschäftsführer der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, zu Wort.

Als er über Zukunftsorte (Gewerbeparks) sprach, entstand kurz Unruhe unter den Zuhörern. Denn das Gebiet des Altmarkkreises Salzwedel bleibt dabei bislang außen vor. Bei den Kreativorten im Grünen sieht dies anders aus. Mit Blick auf den Tourismus habe sich einiges entwickelt. Zu den Kreativorten zählt unter anderem der Vissumer Seminarhof Astraea.

Unterstützung ist gewollt

Stadträte wollten wissen, wie Firmen mit von der Wirtschaftsförderung profitieren können. Und dies interessierte auch die anwesenden Vertreter des größten Unternehmens in der Einheitsgemeinde, der Jackon Insulation GmbH in Mechau. Dort tagte der Ausschuss. Es ging um Möglichkeiten vom Standortmarketing für bereits bestehende Betriebe. Robert Franke bot dazu einen individuellen Austausch an.

Wichtig sei, konkrete Vorstellungen zu haben. In Sachen Fachkräftemangel könne gemeinsam überlegt werden, wie sich Langzeitarbeitlose und Pendler mehr in den Arbeitsmarkt der hiesigen Region einbinden lassen. Beratungsangebote kamen auch von Christian Wiemann (Wirtschaftsförderung Altmarkkreis Salzwedel). Während der Sitzung wurde die Idee aufgegriffen, das bereits bestehende Unternehmerfrühstück auch mal innerhalb der Einheitsgemeinde Arendsee zu organisieren.

Zudem kündigte der Wirtsschaftförderer Beratungstermine an. Diese werden am 23. Januar, 28. Mai und 24. September 2024 direkt im Luftkurort angeboten. Die Gemeinde stellt dafür den Sitzungsraum des Rathauses zur Verfügung. Darüber hinaus können auch Termine in Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/ 84 02 60 gemacht werden. Das Angebot richtet sich an Existenzgründer und bestehende Unternehmen gleichermaßen.