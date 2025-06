Es gab in Kaulitz einige dramatische Situationen und entschlossenes Handeln, um Todesfälle zu verhindern. Das Nest wird weiterhin aufmerksam beobachtet, um eventuell noch einmal rechtzeitig eingreifen zu können.

Menschen retten Tiere: Störche in einem Dorf nach Arendsee können alleine nicht überleben

Kaulitz. - Tierische Noteinsätze in Kaulitz: Diese zeigen auch, wie mit gemeinsamem Handeln Störche vor einem noch größeren Unheil bewahrt werden können. Im ersten Schritt muss erstmal auffallen, dass im und am Nest augenscheinlich etwas nicht in Ordnung ist. Und dies funktionierte.