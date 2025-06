Musik und Tanz, Sport und Spiel und nicht zuletzt eine Premieren lockten am Wochenende Besucher nach Leps, Güterglück und Bärenthoren.

Erstmal fand in Bärenthoren ein Midsommerfest statt. Dazu hatten sich die Leute der Ortschaft und Gäste mit passenden Haarschmuck geschmückt.

Bärenthoren/Güterglück/Leps - Premiere hatte das Midsommerfest in Bärenthoren. Die Stiftung Dauerwald Bärenthoren hatte am 21. Juni zum späten Nachmittag in den Park des Kalitschen Herrenhauses eingeladen. Die großen Bäume ließen ein angenehmes Verweilen bei den hochsommerlichen Temperaturen zu.

Der örtliche Heimatverein hatte sich große Mühe gegeben, vor dem Eingang, das Tor, Park und Tische entsprechend dem Thema „Midsommer“ farbenfroh zu schmücken. Nordischen und östlichen Traditionen folgend trugen einige Helfer und Besucher auch Haarkränze mit Blumen. Bei Speis und Trank ließ sich ein gemütlicher Abend verbringen.

Live-Musik beim Midsommerfest im Park von Bärenthoren

Es ließ sich gemütlich sitzen und einen schönen Abend miteinander verbringen im Park von Bärenthoren. Foto: Petra Wiese

Eine Live-Band spielte im Park der Stiftung Dauerwald Bärenthoren zum Midsommerfest auf. Foto: Petra Wiese

Tanzeinlagen und Live-Musik fanden ihre Anhänger. Nebenbei konnten die Kinder in der Hüpfeburg toben, eine Kuh melken oder Feuerwehrmann spielen. Angesichts der vielen Angebote ringsum wären dem Veranstalter noch ein paar mehr Besucher zu wünschen gewesen.

Es gab heiße Jobs am Grill für die Helfer im Park der Stiftung Dauerwald Bärenthoren an dem heißen Tag. Foto: Petra Wiese

Früh übt sich, wer einmal Feuerwehrmann werden will. Für die Kinder gab es ein paar Betätigungsmöglichkeiten beim Midsommerfest in Bärenthoren. Foto: Petra Wiese

In Güterglück fand man sich bei der samstägigen Hitze auch entsprechend zurückhaltend im Pfarrgarten zum traditionellen Dorffest ein. Auf der Straße wurde um Ruhm und Ehre geboßelt. Vor allem die Herren versuchten da neue Rekorde einzustellen.

Gossenboßeln hat in Güterglück Tradition, seit die Straße erneuert und mit einer Gosse in der Mitte versehen wurde. Beim Dorffest geht es jedes Jahr um neue Rekorde. Foto: Petra Wiese

Die Kindertanzgruppe des Güterglücker Karnevalsverein präsentierte sich beim Güterglücker Dorffest. Foto: Petra Wiese

Ringsum das Festzelt gab es Belustigungen für die Kinder und Wettbewerbe für Jung und Alt - im Bierglasschieben, Shuffleboard oder Würfeln. Die Tombola hatte 600 Lose mit 100 attraktiven Preisen im Topf. Für das leibliche Wohl war gesorgt, ein Eis gratis spendierte der Güterglücker Heimatverein den Kindern. Die Seitenwände vom Zelt waren aufgeschlagen, so dass beim Kaffeetrinken den Tanzkindern vom Karnevalverein zugeschaut werden konnte.

Ein Shuffleboard bietet beim Güterglücker Dorffest Abwechslung für die großen und kleinen Besucher. Foto: Petra Wiese

Für alle Kinder gab es vom Güterglücker Heimatverein ein Eis gratis beim Güterglücker Dorffest. Foto: Petra Wiese

Ein vielseitiges Programm war ebenfalls in Leps organisiert worden. Doch auch hier wirkten sich die hohen Temperaturen auf die Besucherzahlen aus. Die jedoch, die kamen, genossen das alljährliche Dorffest, bei dem die Alte Dessauerin alias Annegret Andräß auf charmante Weise mit Drehorgelspiel und Gesang unterhielt.

Die Großen Tanzsternchen von O'Blue gestalteten das Unterhaltungsprogramm auf dem Dorffest in Leps mit - unter anderem mit einem coolen "Uptown Funk". Foto: Daniela Apel

Die Alte Dessauerin alias Annegret Andräß unterhielt die Besucher des Lepser Dorffestes mit Gesang und Drehorgelmusik. Dass es gar nicht so leicht ist, Drehorgel zu spielen, konnten die Kinder einmal selbst ausprobieren, während Annegret Andräß zu den Liedern die passenden Texte anstimmte. Foto: Daniela Apel

Unterdessen sorgten die Nachwuchstänzerinnen des Bühnen-, Tanz- und Showvereins O'Blue mit ebenso flotten und coolen wie mitreißenden Choreografien für Begeisterung. Für ihre tollen Auftritte in passenden Kostümen gab's entsprechenden Applaus.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen traten Volleyballspieler aus Leps, Zerbst und Hobeck - teils auch in gemischten Mannschaften - beim Turnier anlässlich des Lepser Dorffestes an. Foto: Daniela Apel

Bei der Lepser Ortsfeuerwehr konnte sich der Nachwuchs nicht nur im Büchsenzielspritzen versuchen, sondern ebenfalls im Feuerlöschen. Foto: Daniela Apel

Derweil ließen sich Volleyballer aus Zerbst, Hobeck und natürlich Leps nicht von der Hitze abhalten, im Turnier gegeneinander anzutreten. Zwar waren es deutlich weniger Mannschaften als sonst, die Sportler jedoch, die dabei waren und sich in den einzelnen Teams gegenseitig unterstützten, hatten eine Menge Spaß und waren dennoch mit Ehrgeiz dabei. Das traf übrigens auch auf die Tischtennis- und Fußballspieler zu.

Mit Zielspritzen auf Büchsen lockten die Mitglieder der Ortsfeuerwehr den Nachwuchs, der sich zudem im Feuerlöschen probieren konnte. Darüber hinaus konnte über Hüpfburgen getollt werden.