  4. Vom Yoga zur Autorin: Monic Clement schreibt für Kinder: Was eine Elfe am Arendsee erlebt

Der Arendsee löst bei Monic Clement Inspiration aus: Die Yoga-Lehrerin bringt ihr erstes Kinderbuch mit Fridolina Schneck heraus. Außerdem ist ein kreativer Touristenführer in Arbeit.

Von Christian Ziems 13.09.2025, 15:00
Monic Clement macht es sich mit ihrem ersten Kinderbuch auf der Festwiese Bleiche in Arendsee gemütlich.
Monic Clement macht es sich mit ihrem ersten Kinderbuch auf der Festwiese Bleiche in Arendsee gemütlich. Foto: Christian Ziems

Arendsee. - Ideen für Bücher zu finden, ist oftmals ein längerer Prozess. Nicht so bei Monic Clement. Die Arendseerin kann sich an den entscheidenden Tag erinnern. Ein Fantasieerlebnis am 5. Oktober 2024 entfachte Schaffenskraft.