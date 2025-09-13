20 Jahre Waldkita in Satuelle Eine Roteiche zum Jubiläum: Waldkindergarten feiert Bestehen mit kleinem Fest
Ein Kindergarten im Wald: In Satuelle pflanzt die Waldkita „Birkenwäldchen“ gemeinsam mit dem Forstamt zum 20-jährigen Jubiläum eine Roteiche auf den großen Platz.
13.09.2025, 16:00
Satuelle - Mit Blasmusik und einem selbst gedichteten Lied eröffnen die Kitakinder des Kindergartens „Birkenwäldchen“ mit ihren Erziehern das Jubiläumsfest. Seit 20 Jahren lernen und spielen Kinder im Satueller Wald.