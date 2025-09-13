weather regenschauer
  4. 20 Jahre Waldkita in Satuelle: Eine Roteiche zum Jubiläum: Waldkindergarten feiert Bestehen mit kleinem Fest

Ein Kindergarten im Wald: In Satuelle pflanzt die Waldkita „Birkenwäldchen“ gemeinsam mit dem Forstamt zum 20-jährigen Jubiläum eine Roteiche auf den großen Platz.

Von Saskia Lohöfer 13.09.2025, 16:00
Eine Roteiche wird am Waldkindergarten „Birkenwäldchen“ in Satuelle von Helene Schoppmann (l.), Revierförster Harald Eisenkrätzer, Kitaleiterin Susanne Kricheldorf und Kitakind Helene gepflanzt. Foto: Saskia Lohöfer

Satuelle - Mit Blasmusik und einem selbst gedichteten Lied eröffnen die Kitakinder des Kindergartens „Birkenwäldchen“ mit ihren Erziehern das Jubiläumsfest. Seit 20 Jahren lernen und spielen Kinder im Satueller Wald.