Ein Kindergarten im Wald: In Satuelle pflanzt die Waldkita „Birkenwäldchen“ gemeinsam mit dem Forstamt zum 20-jährigen Jubiläum eine Roteiche auf den großen Platz.

Eine Roteiche zum Jubiläum: Waldkindergarten feiert Bestehen mit kleinem Fest

Eine Roteiche wird am Waldkindergarten „Birkenwäldchen“ in Satuelle von Helene Schoppmann (l.), Revierförster Harald Eisenkrätzer, Kitaleiterin Susanne Kricheldorf und Kitakind Helene gepflanzt.

Satuelle - Mit Blasmusik und einem selbst gedichteten Lied eröffnen die Kitakinder des Kindergartens „Birkenwäldchen“ mit ihren Erziehern das Jubiläumsfest. Seit 20 Jahren lernen und spielen Kinder im Satueller Wald.