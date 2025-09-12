Wenn in Bindfelde bei Stendal etwas passiert, ist Sabrina Nitschke zur Stelle, organisiert und packt mit an. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz hat die Feuerwehrfrau den „Engagement auf dem Land“-Preis erhalten.

Diese Feuerwehrfrau prägt das Dorfleben mit ihrem Weitblick

Die Bindfelderin und freiwillige Feuerwehrfrau Sabrina Nitschke ist für ihren ehrenamtlichen Einsatz mit dem „Engagement auf dem Land“-Preis der Hansestadt Stendal ausgezeichnet worden.

Bindfelde. - „Ich mag es, wenn im Dorf was los ist“, sagt Sabrina Nitschke. Sobald eine Aktivität ansteht, ist die Bindfelderin „an erster Stelle“, sagt Ortsbürgermeister Jens Bordel. Für ihren Einsatz ist die 33-Jährige mit dem „Engagement auf dem Land“-Preis der Hansestadt Stendal ausgezeichnet worden. Was die junge Frau motiviert.