Arendsee. - Das Schiff Queen Arendsee ist wieder unterwegs, die Schäden am Motor wurden behoben. Was von dem Zwischenfall bleibt, der durch eine Kollision mit einer Fischerreuse am 5. Juni entstand, sind Kommentare in digitalen Medien. Die gehen gegenüber der Geschäftsführerin teilweise ins Persönliche.

