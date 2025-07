Die Ausstellung „Facettenreiche Insekten“ an zwei Orten in Havelberg stellt die faszinierende Welt der kleinen Tiere vor. Besucher können schauen und ausprobieren.

Wie kleine Tiere ganz groß in einer Ausstellung in Havelberg herauskommen

Florian Lauer (links) und Peter Weißhuhn von der Naturschutzorganisation WWF sehen sich in Havelberg die Sonderschau an. Im Prignitz-Museum ist das riesige Modell der „Roten Mauerbiene“ ausgestellt.

Havelberg. - Kann man Insekten selbst zusammenbauen? Was so gut wie unmöglich erscheint, macht die multimediale Sonderausstellung „Facettenreiche Insekten“ möglich. An zwei Orten in Havelberg, im „Haus der Flüsse“ und im Prignitz-Museum, zeigt sie Vielfalt, Gefährdung und Schutz der kleinen Tiere. Zahlreiche Stationen verführen zum Entdecken. Sie verdeutlichen, warum die Welt der Insekten faszinierend ist.