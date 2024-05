Neben Tempel von Gustav Nagel entdeckt: Mosaik mit Sonne am Arendsee verweist auf alte Attraktion

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Arendsee. - Der Gustav-Nagel-Förderverein möchte bekanntlich Seetempel, Grotte und Steg wieder aufbauen – so wie der Wanderprediger die Bauten einst schuf. Dafür, dass sich bereits vorher ein Besuch auf dem Areal am See lohnt, sorgen Jugendliche der Jeetze-Schule mit Arbeitseinsätzen regelmäßig. Und dabei machten sie jüngst eine Entdeckung.