Ziel: Ein Tempel am Ufer des Arendsees nach Vorbild von Gustav Nagel

Arendsee. - Vor 150 Jahren, am 28. März 1874, wurde in Werben der spätere Wanderprediger und Lebensreformer Gustav Nagel geboren. Heute verbinden die Menschen ihn mit Arendsee - gegenüber dem Markt steht eine lebensgroße Statue und der Garten mit den Resten seiner Bauten wird von einem Förderverein erhalten. Dieser strebt den Wiederaufbau des Seetempels an.