Arendsee/vs. - „Wir suchen dich!“, beginnt ein Aufruf von Arendsees Fußballern. Sie wollen eine neue F-Jugend-Mannschaft aufbauen. Mitmachen können Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2017 bis 2019. Interessenten müssen bisher weder Fußball noch eine andere sportliche Tätigkeit betreiben. Spaß an der Bewegung genüge, wie Martin Retzlaff deutlich machte. Der Vorsitzende des Arendseer Sportvereins betonte, es müsse nicht sofort zugesagt werden. Die Kinder können bei einem Schnuppertraining ausprobieren, ob sie im wahrsten Sinne des Wortes am Ball bleiben wollen.

Das Angebot beginnt am Dienstag, 20. August, um 17.30 Uhr im Arendseer Stadion am Harper Weg. Weitere Infos: unter der Telefonnummer 0174/471 55 00 oder per Mail (info@sv-arendsee.de). Je nach Resonanz wird das Schnuppertraining wiederholt. Der Vereinschef weist in diesem Zusammenhang auf eine finanzielle Hilfe seitens des Landes Sachsen-Anhalt hin. Unter dem Motto „Vereine machen Schule“ werden an Erstklässler in den landesweit knapp 600 Grundschulen Gutscheine verteilt.

Diese haben jeweils einen Wert von 50 Euro. Der Betrag kann in Vereinen ausgegeben werden, die Mitglied beim Landessportbund sind. „Wir gehören dazu. Selbstverständlich können beim SV Arendsee die Landes-Gutscheine für den Mitgliedsbeitrag eingelöst werden“, machte Martin Retzlaff abschließend deutlich.