Neuer Edeka in Arendsee: Welche Unsicherheiten es vor einem möglichen Bau gibt

Eine Edeka-Markt in Burg. Das Unternehmen hat auch Baupläne für den Luftkurort Arendsee.

Arendsee. - In die Diskussion für einen Bebauungsplan an der Salzwedeler Straße (kommunale Wiese) ist Bewegung gekommen. Nachdem die Kommunalpolitik eine Entscheidung mehrfach verschoben hat, gibt es vom Bauausschuss eine Empfehlung an den Stadtrat.