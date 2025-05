Wernigerodes Hauptbahnhof ist das Aushängeschild der Harz-Stadt für viele Touristen, doch von Zugreisenden gibt es immer wieder Beschwerden über Dreck, Müll und Taubenkot. Wie die Deutsche Bahn die Probleme nun endlich lösen will.

Glasscherben und Taubenkot am Hauptbahnhof Wernigerode: So geht Deutsche Bahn endlich gegen Probleme vor

Wernigerode. - Immer wieder hagelt es Kritik für den Hauptbahnhof in Wernigerode: Stadtverwaltung und Deutsche Bahn versprachen im Februar Besserung an der Station, was Sauberkeit und Ordnung angeht. Doch die Haltestelle sei immer noch „ein Armutszeugnis und ein Schandfleck“ für die Harz-Stadt mit ihren vielen Touristen, klagt eine Einwohnerin.