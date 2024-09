Arendsee/hz. - „Das große Abenteuer wartet – nur einen Paddelschlag entfernt!“: Mit kreativen Worten will der Wassersportverein ein neuen Terrain erobern. In Arendsee werden die Kanu-Kids gegründet. Das erste Treffen beginnt am Mittwoch, 11. September, um 14.30 Uhr in der Turnhalle der Fontane-Schule. Der Auftakt ist zum Kennenlernen und dem Aufbau nötiger Fitness gedacht – alle Interessenten sind willkommen. Im Mittelpunkt des wöchentlichen Trainings steht natürlich das Kanufahren. Die Blaue Perle bietet die Voraussetzungen dafür.

Der Vorsitzende Maik Grimm sieht den Verein mit diesem Angebot auf dem richtigen Weg, nämlich Kindern und Jugendlichen in der Region was zu bieten. Funktionierende Bereiche mit Drachenboot und Stand-Up-Paddling, inklusive der entsprechenden Wettkämpfe, gibt es bereits.

Nun kommt Kanusport dazu. Praktisch nebenbei sollen die Kinder die Scheu vor dem Wasser verlieren. Unter den Vereinsmitgliedern sind auch Rettungsschwimmer, die Grundlagen für das Abzeichen Seepferdchen vermitteln. „Werde Teil unserer Kanu-Kids und erlebe, wie aus kleinen Haien große Meister des Wassers werden“, heißt es in der Ankündigung. Weitere Infos sind auf der Vereins-Internetseite zu finden. Bei Fragen kann mit Maik Grimm unter der Nummer 0171/9 93 72 56 Kontakt aufgenommen werden.