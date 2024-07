Rossau - Sportliche Betätigung in der Natur: Kanufahren liegt voll im Trend. Ein Ziel der Wassersportler in der Altmark ist die in Rossau gelegene Bootsstation direkt an der Biese.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.