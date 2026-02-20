weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Arendsee
    4. >

  4. Arendsee: Dreister Einbrecher nistet sich illegal in DDR-Bungalow ein

Kurioser Kriminalfall am Arendsee Dreister Einbrecher nistet sich illegal in DDR-Bungalow ein – Lager voller Diebesgut entdeckt

Ein Mann hatte sich in einem fremden Haus eingenistet. Es könnte im Luftkurort Arendsee sogar noch unentdeckte Einbrüche geben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wer betroffen sein kann.

Von Christian Ziems Aktualisiert: 20.02.2026, 10:49
Nach Einbrüchen ermittelt die Kriminalpolizei im Arendseer Bungalowgebiet.
Nach Einbrüchen ermittelt die Kriminalpolizei im Arendseer Bungalowgebiet. Symbolfoto: imago/Jochen Tack

Arendsee. - Dass es Probleme mit Einbrüchen insbesondere im Bungalowgebiet zwischen Lüchower und Salzwedeler Straße gibt, ist im Luftkurort Gesprächsthema. Die Volksstimme fragte bei der Salzwedeler Polizei nach Details. Es kam unter anderem raus, dass viele noch gar nichts von einem Einbruch mitbekommen haben könnten.