Ein Mann hatte sich in einem fremden Haus eingenistet. Es könnte im Luftkurort Arendsee sogar noch unentdeckte Einbrüche geben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wer betroffen sein kann.

Arendsee. - Dass es Probleme mit Einbrüchen insbesondere im Bungalowgebiet zwischen Lüchower und Salzwedeler Straße gibt, ist im Luftkurort Gesprächsthema. Die Volksstimme fragte bei der Salzwedeler Polizei nach Details. Es kam unter anderem raus, dass viele noch gar nichts von einem Einbruch mitbekommen haben könnten.