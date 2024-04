Fahrgastschiff ist in die Saison gestartet. Das Team der GmbH arbeitet an weiterem Service für die Gäste. Elf spezielle Touren sollen ab Ende Mai besondere Augenblicke auf der Blauen Perle bieten.

Arendsee. - Die Wintersaison ist vorbei, seit Ostern sticht die Queen Arendsee wieder in See. Rein optisch hat sich im Inneren des Unterdecks einiges verändert. Im Hintergrund wird an der Option, online per PC oder Smartphone Plätze buchen zu können, akribisch gearbeitet.