Schwerer Beginn im KiEZ: Mangel an Betten

Arendsee - Gäste aus der gesamten Altmark und darüber hinaus hatten die Möglichkeit, ihre Eindrücke vom Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) bei Grußworten zu schildern. Noch interessanter waren aber Gespräche am Rande der Reden.

Denn mit Blick auf 30 Jahre kamen in geselliger Rund Erinnerungen an die Anfänge auf. Dazu gehörte ein einstiger Mangel an Betten. Die Gäste sollten aber nicht auf den Böden schlafen – die benachbarte Forst unterstützte. So manche Improvisation half beim Start. Mit Durchhaltevermögen konnte aus dem Areal eine moderne Einrichtung werden. Die Grundlagen legte ein Trägerverein, der gestern auf den Tag genau vor 30 Jahren aus der Taufe gehoben wurden. Von den Mitgliedern der ersten Stunde waren Christiane Meyer, Heidrun Schröder und Irmela Spöttle bei der Festveranstaltung dabei.

Alle drei prägten und prägen gemeinsam mit dem gesamten Team die beliebte Einrichtung. Genauso wie die früheren Vorstandsmitglieder Hans-Jürgen Ostermann und Eckhard Kamieth. Darauf kann die heutige Geschäftsführerin Kirsten Hohmeyer aufbauen. Dass die Chemie stimmt, wurde deutlich, als das Team ihre Chefin mit Geschenken überraschte. Der neue Vereinsvorsitzende Carsten Borchert berichtete, er hatte als Schüler, später als Student, dann als Lehrer und schließlich als Schulleiter Kontakt zum KiEZ und war vor Ort. Ähnliche Erfahrungen klangen bei weiteren Grußworten an – auf dem Gelände befand sich zu DDR-Zeiten ein Pionierlager.

Kinder kommen als Erwachsene wieder

Kinder, die sich wohlfühlen und als Erwachsene wieder nach Arendsee kommen – dies passiert häufig und unterstreicht die Bedeutung der Einrichtung. Diese lässt sich auch mit einer Zahl ausdrücken – alljährlich rund 55.000 Übernachtungen. Das ist altmarkweit eine Besonderheit. Auf diese Außenwirkung will der Landkreis bei seinem Ziel, bekannter zu werden, künftig stärker setzen. Darauf ging Landrat Steve Kanitz ein. Denn aus dem Altmarkkreis Salzwedel werde kein großer Industriestandort. Stattdessen gelte es, zum Beispiel mit Tourismus zu punkten. Arendsee bildet dabei ein Zentrum.

Auch auf Landesebene ist das KiEZ alles andere als unbekannt. Landtagsabgeordnete Juliane Kleemann sprach davon, dass die Anerkennung als Kinder- und Jugendbildungsstätte kurz bevor stehe. Im Speiseraum waren auch Grußworte zu hören, die auf den ersten Blick nichts mit solch einer Einrichtung zu tun haben. Vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt folgte viel Lob für das KiEZ. Der Grund: Das Areal wird von Spezialeinheiten für verschiedene Fortbildungen genutzt und zeichne sich durch Flexibilität aus. Die genaue Teilnehmerzahl hänge von möglicherweise aktuell auftretenden Einsätzen ab und könne vorher nicht exakt beziffert werden. Das Team habe aber immer eine Lösung gefunden, und darum ist die Einrichtung inzwischen bei der Polizei auf Bundesebene sowie in allen Ländern positiv bekannt. Bürgermeister Norman Kleben unterstrich den Mut und Tatendrang. Damit wurde aus dem Areal nach der Wende kein zweites Waldheim. Das einstige Ferienheim verkam zur Ruine und ist inzwischen komplett abgerissen.

Miniatur-Häuser sind zu sehen

Der aktuelle moderne Standard im KiEZ ließ sich nur durch Investitionen erreichen. Dabei half das Europäische Förderprogramm Leader sehr. Irmela Spöttle konnte als Geschäftsführerin mehrere Großprojekte umsetzen. Verena Schlüsselburg, Vorsitzende der Aktionsgruppe Mittlere Altmark, betonte die gute Zusammenarbeit.

Diese erfolgt auch mit Kooperationspartnern, denn das KiEZ soll natürlich nicht stehen bleiben, sondern immer weiter entwickelt werden. Dazu gehören Leseangebote, die gemeinsam mit der Stadtbibliothek auf die Beine gestellt werden, genauso wie verschiedene Feuerwehr-Veranstaltungen. Sehenswert ist die Teamarbeit mit der A&A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH. So befindet sich im Speiseraum eine Ausstellung mit Miniaturhäusern. Künstlerisch gratulierte der Frauenchor Arendsee. Mit passenden Liedern erfolgte ein Rundgang über das Gelände. Die Zukunftswünsche wurden mit „Hab Sonne im Herzen“ deutlich.