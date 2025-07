Mit Fotos: Strandfest Kamern startet mit Laufen und Stöbern am See

Kamern. - Die Jüngsten sind in Kamern die Ersten, die am Sonnabend anlässlich des Hedemickenlaufes an den Start gehen. Gut gelaunt begeben sie sich auf die 350 Meter lange Strecke. Das Startsignal gibt Sagenfigur Frau Harke, in deren Rolle wieder Ans Briesenick aus Molkenberg geschlüpft ist. Marian Buhtz, der mit dem Empor Kamern die 32. Auflage des Traditionslaufes vorbereitet hat, begrüßt zuvor all die kleinen und großen Läufer und Wanderer. Die Bedingungen sind ideal an diesem Vormittag des Strandfestes.