Dessauer Simsonrennen: Bei Gesprächen im Fahrerlager wird deutlich, warum die jährliche Veranstaltung einen hohen Beliebtheitsgrad hat.

Simsonrennen in Dessau nahe Arendsee: Die Sieger und wofür Geld benötigt wird

Nicht beim Start ging es um jeden Meter, um jede Sekunde: Die Gesamtstrecke hatte eine Länge von etwa 700 Metern.

Dessau. - Mopedrennen auf einer hergerichteten Strecke, die sonst ein Feld ist – dies sorgte auch im 15. Jahr für jede Menge Freizeitspaß. Und das hängt mit den rund 150 Helfern zusammen, die diesen Höhepunkt in Dessau überhaupt erst möglich machen.