Von Christian Ziems Aktualisiert: 15.09.2025, 09:47
Nicht beim Start ging es um jeden Meter, um jede Sekunde: Die Gesamtstrecke hatte eine Länge von etwa 700 Metern.
Nicht beim Start ging es um jeden Meter, um jede Sekunde: Die Gesamtstrecke hatte eine Länge von etwa 700 Metern. Foto: Christan Ziems

Dessau. - Mopedrennen auf einer hergerichteten Strecke, die sonst ein Feld ist – dies sorgte auch im 15. Jahr für jede Menge Freizeitspaß. Und das hängt mit den rund 150 Helfern zusammen, die diesen Höhepunkt in Dessau überhaupt erst möglich machen.