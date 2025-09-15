Freizeit und Vergnügen Elf bunte Seifenkisten düsen durchs Warmsdorfer Land
Das 18. Warmsdorfer Seifenkistenrennen begrüßt elf fantastische Gefährte. Die tollkühnen Piloten kommen sogar aus Bernburg, Quedlinburg und Zerbst.
Aktualisiert: 15.09.2025, 10:44
Warmsdorf. - Elf phantasievoll und teilweise prächtig gestaltete Gefährte sahen die Zuschauer des 18. Seifenkistenrennens Sonntagmorgen in Warmsdorf. Bevor die Starter aus hiesigen Wipper-Orten, aber auch aus Bernburg, Quedlinburg und Zerbst das Oberland hinuntersausten, stellten sie sich dem Publikum und einer technischen Überprüfung.