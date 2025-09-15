weather gewitter
Magdeburg, Deutschland
  4. Freizeit und Vergnügen: Elf bunte Seifenkisten düsen durchs Warmsdorfer Land

Freizeit und Vergnügen Elf bunte Seifenkisten düsen durchs Warmsdorfer Land

Das 18. Warmsdorfer Seifenkistenrennen begrüßt elf fantastische Gefährte. Die tollkühnen Piloten kommen sogar aus Bernburg, Quedlinburg und Zerbst.

Von Falk Rockmann Aktualisiert: 15.09.2025, 10:44
Elf prächtig fantasievoll gestaltete Gefährte stellten sich beim 18. Warmsdorfer Seifenkisten vor und einer technischen Überprüfung. Dann ging es an den Start für zwei Wertungen - einmal um die schnellste Zeit, beim zweiten Rennen wurde das originellste Gefährt gesucht .
Foto: Falk Rockmann

Warmsdorf. - Elf phantasievoll und teilweise prächtig gestaltete Gefährte sahen die Zuschauer des 18. Seifenkistenrennens Sonntagmorgen in Warmsdorf. Bevor die Starter aus hiesigen Wipper-Orten, aber auch aus Bernburg, Quedlinburg und Zerbst das Oberland hinuntersausten, stellten sie sich dem Publikum und einer technischen Überprüfung.