Der Förderverein der Binder Kindertagesstätte Kunterbunt stemmt sich gegen ein früheres Aus der Einrichtung. Der entsprechende Antrag von CDU/SPD/Arendsee Land wird als „problematisch“ eingeschätzt.

„Sozial nicht verantwortbar“: Eltern sind mit Blick auf das mögliche Aus einer Arendseer Kita sauer

Für den Erhalt der Kita Binde wurde auf unterschiedliche Weise geworben. Im Sommer 2023 gab es eine Protestaktion auf dem Marktplatz.

Binde. - Der Vorstand des Fördervereins der Kita Binde hat nach einem Vorstoß, die Einrichtung statt 2027 bereits am 31. Juli 2026 zu schließen, eine Stellungnahme veröffentlicht. Darin wird mit Kritik nicht gespart. Diese richtet sich an die Fraktion CDU/SPD/Arendsee Land.