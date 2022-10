Viele Märkte: Was die Region Arendsee für die Weihnachtszeit plant

In sozialen Medien, bei Gesprächen in Vereinen sowie auch innerhalb der Kommunalpolitik weihnachtet es bereits. Und wenn alle Pläne aufgehen, wird der Dezember für Arendsee ein Veranstaltungs-Rekordmonat.

Arendsee - Der Blick in die Natur macht deutlich: Der goldene Herbst hat seine Fühler ausgestreckt. Innerhalb von Supermärkten erfolgt bereits der Sprung in den Dezember, so wird mit Süßigkeiten auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Und auch organisatorisch dreht sich in der Einheitsgemeinde derzeit vieles um den letzten Monat des Jahres.