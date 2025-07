Weniger Kinder, leere Gruppenräume – in Wernigerode wird die erste Krippe geschlossen. Doch das ist erst der Anfang: Weitere Kitas in der Harz-Stadt könnten als Nächstes betroffen sein.

Kita-Schließung in Wernigerode: Geburtenrückgang zwingt Harz-Stadt zum Handeln – weitere Einrichtungen in Gefahr?

Bei der Kita-Betreuung in Wernigerode stehen drastische Änderungen an. denn es gibt immer weniger Kinder in der Harz-Stadt.

Wernigerode. - Ein Geburtenknick hinterlässt in Wernigerode erste Spuren: Im Sommer 2026 schließt die Kinderkrippe „Am Auerhahn“, die Stadt will das Grundstück in Hasserode verkaufen. Damit sei „das Ende der Fahnenstange“ noch lange nicht erreicht, kündigte Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) vor Kurzem im Finanzausschuss des Stadtrates an. Die Verwaltung beschäftige sich schon mit anderen Einrichtungen.