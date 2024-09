Das Salzwedeler Kunstfestival Wagen & Winnen kann auch in mehreren Orten der Einheitsgemeinde Arendsee erlebt werden. Der Eintritt ist überall kostenfrei.

Hobby-Künstler Hans-Joachim Demant setzt in seinem Garten auf eine Kombination aus Blumen und Skulpturen.

Arendsee/hz. - Das Kunstfestival Wagen & Winnen steht vor der Tür. Die Region der Einheitsgemeinde Arendsee bleibt natürlich nicht außen vor. Besonders viel wird in Kaulitz los sein. Auf dem Hof an den Eichen (Nummer 49) gibt es mehrere Ausstellungen. Dort sind am Freitag, 6., Sonnabend, 7., und Sonntag 8. September, von jeweils 11 bis 18 Uhr unter anderem wollige Superfrauen und andere Wesen, teurer Billigschmuck sowie Klangspiele zu sehen. Genauso wie mit Steinen besetzter Makrameeschmuck. Ein paar Meter weiter befindet sich die Galerie Kirde-Robot (Nummer 44). Zu den selben Öffnungszeiten stehen dort Stahlskulpturen im Mittelpunkt.

Das Kaulitzer Kunstwerk (Nummer 13 B) ist ebenfalls dabei. Dort geht es vor allem um Mosaike, Beton und Holz. Besonders ist zudem: Dort gibt es indische Küche. Vierter im Bunde ist der Kuhdamm Cowlitz (Nummer 13). Auf dem Gelände befindet sich ein Umsonstladen. Besucher können sich dort Niedliches und Nützliches aus Stoff mit viel Upcycling näher anschauen. Selbstgesiedete Seifen mit natürlichen Zutaten gehören ebenfalls dazu. Das Bündnis gegen Rechts Altmark-Wendland wird sich mit einem Infostand vorstellen. Die „Ackerlaken“ bieten Pflanzen aus eigenem Anbau. Wer möchte, kann sich das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft bei einem Rundgang erklären lassen. Hans-Joachim Demant macht ebenfalls beim Kunstfestival mit. Der Molitzer kombiniert auf seinem Hof Keramik mit Blumen. Zudem sind dort Malereien von Irene Graß zu sehen.

Anna Zorra Bölke öffnet ihren KulTurm in Schrampe. Sie zeigt Holzbrandkeramik. Frank Platte stellt unter seinem Künstlernamen „Frankreichts“ Fotos sowie Objekte aus. Am Sonnabend, 7. September, gibt es ab 14 Uhr eine Führung durch das Atelier von Anna Zorra Bölke. Um 15 Uhr beginnt für Kinder ein Töpfer-Workshop. Ein Vortrag des Naturerbevereins Vissum über Schleiereulen rundet das Programm am Sonntag, 8. September, ab 15 Uhr ab.