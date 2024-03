Wie in Gustav Nagels Ausbildungszeit der Wandel zu seinem gesünderen Lebenstill begann. Der Förderverein organisiert eine Feier und stellt Pläne für das Areal am Arendsee vor.

Arendsee. - Der Geburtstag des bekannten Arendseer Wanderpredigers Gustav Nagel jährt sich am 28. März zum 150. Mal. Er wuchs in einer Ackerbürger- und Gastwirtsfamilie in Werben an der Elbe auf. Die Eltern des kleinen Gustav betrieben an der heutigen Friedrich-Engels-Straße 1 die gut gehende Bauernwirtschaft und Ausspannung „Zum weißen Schwan“.