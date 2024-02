Was zum Verteidigen des Arendseer Titels Luftkurort nötig ist, und warum sich insbesondere Raucher von den Messgeräten an drei Standpunkten im Ortsteil fernhalten sollten.

Dass die Stadt so nahe am Arendsee liegt, trägt zu einem guten Klima bei und ist für den Status Luftkurort entscheidend.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Arendsee. - Arendsee trägt seit 1950 ununterbrochen den Titel Luftkurort. Ob dies auch in Zukunft so bleibt, prüfen Experten des Deutschen Wetterdienstes aktuell in der Stadt.