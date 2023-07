Wildgans-Motiv aus Eiche: Agathe wirbt am Strand für Arendsee

Arendsee (hrl) - Ulf Prange (links) vom Jugendwaldheim des Forstamtes Nordöstliche Altmark und Luftkurort GmbH-Chefin Claudia Schulz enthüllten die Holzgans Agathe im Arendseer Strandbad. Prange hatte die Werbefigur im Mai mit der Motorsäge aus Eiche geschnitzt. Sie ist genau vor dem Fliesenmosaik mit Gans, Queen und Stadtwappen am Giebel des Sanitärtrakts platziert und begrüßt dort die Badegäste. Weitere Gänsefiguren gibt es in Plüsch und Knetmasse in der Tourist-Information.

Mit der Aktion besiegelten Forstamt, Verein Rund um den See und Jugendwaldheim, vertreten durch Amtsleiterin Katja Döge (hinten von links), Vorsitzende Kathrin Goyer und Peter Kramer, offiziell ihre Zusammenarbeit mit der GmbH. Nächster Höhepunkt am Strand ist die Beachparty am 22. Juli ab 20 Uhr.