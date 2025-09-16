weather regenschauer
Von Schwalbe bis Kleidung „Wir werfen nichts weg“: Wie in drei Arendseer Dörfern mit Scheunenfunden umgegangen wird

Erste Hofflohmärkte in Kläden, Kraatz und Schrampe: Gemeinsame Aktionen sorgen für so manches Schnäppchen und Leben in den Dörfern.

Von Christian Ziems Aktualisiert: 16.09.2025, 09:14
Silvio Bolz gehört nicht nur zu den Initiatoren in Kläden und Kraatz, er machte auch selbst mit. Die glänzende Schwalbe gehörte zu den Hinguckern. Foto: Christian Ziems

Schrampe/Kläden/Kraatz. - „Es waren schon viele Gäste da“, freute sich Johann-André Dreier vom Verein „Wir für Schrampe“ bereits kurz nach der eigentlichen Eröffnung, als er vor der Feuerwehr ein Zelt fürs Essen aufbaute. In gleich drei Dörfern wurde geschaut und gehandelt.