Erste Hofflohmärkte in Kläden, Kraatz und Schrampe: Gemeinsame Aktionen sorgen für so manches Schnäppchen und Leben in den Dörfern.

„Wir werfen nichts weg“: Wie in drei Arendseer Dörfern mit Scheunenfunden umgegangen wird

Silvio Bolz gehört nicht nur zu den Initiatoren in Kläden und Kraatz, er machte auch selbst mit. Die glänzende Schwalbe gehörte zu den Hinguckern.

Schrampe/Kläden/Kraatz. - „Es waren schon viele Gäste da“, freute sich Johann-André Dreier vom Verein „Wir für Schrampe“ bereits kurz nach der eigentlichen Eröffnung, als er vor der Feuerwehr ein Zelt fürs Essen aufbaute. In gleich drei Dörfern wurde geschaut und gehandelt.