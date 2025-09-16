Die jüngsten Gewaltverbrechen der vergangenen zwei Wochenenden in Magdeburg haben für Entsetzen gesorgt und auch die Kommunalpolitik alarmiert. Was AfD- und CDU-Politiker jetzt fordern.

Magdeburg. - In der Neuen Neustadt in Magdeburg war eine Frau gewaltsam zu Tode gekommen. Ihr Ex-Partner soll sie am helllichten Tag auf offener Straße erstochen haben. Vergangenen Samstag schoss ein bislang Unbekannter in Sudenburg vor einem Restaurant und verletzte einen 24-jährigen Pakistaner am Fuß. Stadträte fordern nun Konsequenzen.