  Frau erstochen, Mann angeschossen: Nach Gewalttaten in Magdeburg: „Wir verlieren diesen Stadtteil" – Politiker schlagen Alarm

Frau erstochen, Mann angeschossen Nach Gewalttaten in Magdeburg: „Wir verlieren diesen Stadtteil“ – Politiker schlagen Alarm

Die jüngsten Gewaltverbrechen der vergangenen zwei Wochenenden in Magdeburg haben für Entsetzen gesorgt und auch die Kommunalpolitik alarmiert. Was AfD- und CDU-Politiker jetzt fordern.

Von Ivar Lüthe und Stefan Harter 16.09.2025, 09:02
Polizeieinsatz nach Schüssen am Samstag in Magdeburg-Sudenburg.
Polizeieinsatz nach Schüssen am Samstag in Magdeburg-Sudenburg. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - In der Neuen Neustadt in Magdeburg war eine Frau gewaltsam zu Tode gekommen. Ihr Ex-Partner soll sie am helllichten Tag auf offener Straße erstochen haben. Vergangenen Samstag schoss ein bislang Unbekannter in Sudenburg vor einem Restaurant und verletzte einen 24-jährigen Pakistaner am Fuß. Stadträte fordern nun Konsequenzen.