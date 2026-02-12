Im Dessauer Hauptbahnhof werden Menschen mit Einschränkungen in den nächsten Monaten auf eine harte Probe gestellt, denn die Barrierefreiheit fehlt.

Der Zerbster Marco Groebe setzt sich für Barrierefreiheit ein, egal ob in Städten, Parks - wie hier 2020 im Schlossgarten - oder auf Bahnhöfen.

Dessau/Zerbst - Der Zerbster Marco Groebe ist Rollstuhlfahrer und kennt den täglichen Kampf mit Hindernissen, wie hohe Bordsteine, Treppenstufen vor Geschäften oder Aufzüge, die nicht funktionieren. Jetzt ist er am Dessauer Bahnhof auf einen sehr ärgerlichen und nicht nur für behinderte Menschen problemtischen Umstand gestoßen.