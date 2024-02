Arendsee. - Die Kindertagesstätte Binde soll bis zum 31. Juli 2027 geschlossen werden – so empfiehlt es der Sozialausschuss. Doch wollen Stadträte die maximal zeitliche Grenze offenbar nicht ausreizen.

Die Fraktionsvorsitzenden sowie die Verwaltung haben den Beschluss für den Stadtrat geändert. Das Licht soll bereits am 31. Juli 2025 ausgehen. Das Schriftstück sorgt in der Einheitsgemeinde aktuell für Unruhe. Auf digitalen Wegen wie Whatsapp wird darüber kräftig diskutiert und sogar Schlussfolgerungen für die persönlichen Entscheidungen, was die Kommunalwahl am 9. Juni angeht, gezogen.

Der Beschluss ist im Bürgerinfosystem auf der Arendseer Internetseite (Stadtrat 15. Februar) komplett einsehbar. Auf Nachfrage erklärte Bürgermeister Norman Klebe gestern, wie es zu dem vorgezogenen Datum kam. Es gab eine nichtöffentliche Sitzung mit den Fraktionsvorsitzenden Jörg Benecke (Arendsee Land/Freie Liste), Uwe Walter (CDU/SPD) und Thomas Schlicke (Die Linke). Diese berieten gemeinsam mit dem Stadtratsvorsitzenden Frank Rossau (Arendsee Land/Freie Liste), Vize-Bürgermeister Michael Niederhausen und Bauamtsleiterin Jasmin Scheffler Details zur nächsten Stadtratssitzung.

Entscheidung unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Dabei wurde offenbar die Beschlussempfehlung, über die der Sozialausschuss öffentlich abgestimmt hatte, geändert. Das Gremium plädierte noch für die Formulierung, die Kita Binde „bis zum 31. Juli 2027 zu schließen“. Wobei das Wort „bis“ keine Garantie für dieses Datum gab. „Ich gehe davon aus, dass die Fraktionsvorsitzenden dies vorher mit den Stadträten abgesprochen hatten“, so Norman Klebe zu der neuen Empfehlung, das Aus der Einrichtung bereits am 31. Juli 2025 zu besiegeln. Er selbst war nicht anwesend, da zeitgleich der Arendseer Sportwald freigegeben wurde.

Die Besprechung fand im Rathaus unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In der öffentlichen Beschlussvorlage ist zu lesen, was die Stadträte genau wollen: „Schließung der Kindertagesstätte Kunterbunt Binde zum 31. 07. 2025, da weitere Probleme aufgetreten sind“ sowie „Durchführung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen nur im absolut notwendigsten Umfang“. Zudem wolle man konkretere Aussichten zur Binder Kita geben, als dies der Sozialausschuss mit dem Wort „bis“ tat.

Da aber weder die Arbeitsgruppe, die ein Kita-Zukunftskonzept erstellt hat, noch der Sozialausschuss und auch nicht die Fraktionsvorsitzenden mit Verwaltung alleine eine Entscheidung treffen können, ist aktuell noch alles möglich. Das letzte Wort hat nun der Stadtrat. Und dieser entscheidet am Donnerstag, 15. Februar, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Kaulitz. Dieser Beschluss über das gesamte Kita-Konzept, in dem Binde ein Teil ist, wird öffentlich gefasst – Einwohner können also dabei sein.