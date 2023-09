Königsborn - Zwischen dem 4. und 27. Oktober 2023 sollen die Anwohner des Mittelweges und des Neuen Weges in Königsborn (Einheitsgemeinde Biederitz) ihre Grundstücke nicht mehr erreichen können. Ein entsprechendes Schreiben hatten die Anwohner in ihren Briefkästen. Sie laufen Sturm gegen die Pläne. Aus gutem Grund.

Hintergrund: Die Landesstraßenbaubehörde lässt die Ortsdurchfahrt Königsborn auf einer Länge von rund 400 Metern grundhaft ausbauen. Mittelweg und Neuer Weg zweigen direkt von der Möckerner Straße (Ortsdurchfahrt) ab.

Nachricht kam aus heiterem Himmel

Das Schreiben ließ am 28. September 2023 nicht nur die Telefone im Rathaus und Kanäle der sozialen Netzwerke glühen, es brachte am Abend auch etliche Betroffene in die Sitzung des Gemeinderates. Zwar liegt die Zuständigkeit für das Vorhaben nicht bei der Gemeinde, sondern bei der Landesstraßenbaubehörde, aber des Anliegens nahm sie sich dennoch an.

Lesen Sie auch: Darum gibt es Kritik an der Umleitung der B246 in Königsborn

Die Anwohner verärgerten vor allem zwei Dinge: Zum einen kam die Nachricht der langfristigen Sperrung aus heiterem Himmel. Im Vorfeld sei von einem so langen Zeitraum nie die Rede gewesen, erläuterte Thomas Schmidt vor den Ratsmitgliedern im Namen der anwesenden Königsborner. Zum anderen werde das ohne Rücksicht auf die Anwohner entschieden, die die Strecke nicht zu Fuß laufen könnten. Gerade diese seien aber darauf angewiesen, ihre Arzttermine und ähnliches wahrnehmen zu können. Etliche Beispiele wurden genannt.

Übersicht über die Bauabschnitte, die für den Ausbau der Bundesstraße 246 in Königsborn vorgesehen sind. Grafik: prePress Media Mitteldeutschland

„Es ist unverständlich, weshalb alle drei Zufahrten zeitgleich zugemacht werden“, bestätigte Bürgermeister Kay Gericke (SPD). Er informierte, dass die Gemeinde sich beispielsweise an den Landkreis wandte, der die Sperrung genehmigt habe. In Absprache mit dem Baubetrieb habe ein Kompromiss erwirkt werden können, setzte Gericke hinzu. Beim Deckeneinbau werden nun zwei Abschnitte gebildet, so dass die Anlieger in dringenden Fällen die Möglichkeit haben, ihre Grundstücke mit dem Auto zu erreichen.

Weil den Betroffenen die Auskunft zu vage war, regte Siegfried Janke (Die Linke/UWG) an, die Anwohner mit einer Telefonnummer auszustatten, über die die Öffnung der Baustelle für die Durchfahrt eines Pkw abgesprochen werden kann. Zudem wurde die Abstellfläche für Pkw an der ehemaligen Schule vergrößert, informierte Gericke. Auch beim Feuerplatz könnten nun Autos geparkt werden.

Sachverhalt bei Bauberatung anders kommuniziert

Nicht zuletzt wurde von den Betroffenen die Kurzfristigkeit kritisiert. Mit dem Freitag, 29. September 2023, vor der Tür, dem Brückentag am Montag und dem Feiertag am Dienstag (3. Oktober 2023) stehe der Beginn der Sperrung ab Mittwoch, 4. Oktober 2023, unmittelbar bevor, ohne dass die Chance bestehe, noch etwas grundlegend zu ändern.

Auch die Gemeinde hatte nicht früher intervenieren können. Bei der Bauberatung sei das „anders kommuniziert“ worden, sagte Hardy Kühne vom Bauamt.

Die Gemeinde wurde gebeten, die Situation der Gehwege im Blick zu behalten. Teilweise seien diese durch die Absperrungen so eng geworden, dass man kaum noch durchkomme.